Diyarbakır’da kontrolden hafif ticari araç takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
İHA

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Ovabağ mevkiinde hafifi ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yaralılardan durumu ağır olan birinin, sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)