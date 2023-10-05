Diyarbakır’da kontrolden hafif ticari araç takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

İHA
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Ovabağ mevkiinde hafifi ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirledi.
Yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Yaralılardan durumu ağır olan birinin, sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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