Diyarbakır'da köpeklere işkence uygulayan şahsa adli işlem Bismil ilçesinde, sokak köpeklerinin aparatla boyunlarından yakalanıp sürükleyerek kamyonete yükleyen şahıs hakkında işlem başlatıldığı açıklandı.

DHA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki şahsın sokak köpeklerine işkencesi tepki çekti.

Tekel Mahallesi’nde cuma günü sokak köpeklerini toplayan ekibin aparatla boynundan yakaladıkları köpeği, sürükleyerek 1,5 metre yüksekliğindeki kamyonet kasasına yükledi.

Olay anı kamerada

O anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Köpeklerin kaçmamaları için iple bağlandıkları da gözlenirken, belediyeden bir yönetici açıklama yaptı.

Adli işlem başlatıldı

Yönetici, vatandaşların şikayetleri üzerine bayram öncesi sokak köpeklerini toplayarak barınaklara götürüldüğünü, bu şekilde taşıyanlar hakkında işlem başlattıklarını bildirdi.