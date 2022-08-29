Diyarbakır'da korkunç kaza: Otobüsün önüne kırdı defalarca takla attı

Süratle ilerleyen yolcu otobüsünün önüne kıran hafif ticari araç, sürüklenerek takla attı. Aracın içerisinde bulunan anne, baba ve çocuk tedavi altına alındı.

Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde korkunç bir kaza yaşandı.

Seyir halinde olan hafif ticari araç, süratle ilerleyen yolcu otobüsünün aniden önüne kırdı.

Çarpışma sonucunda ise hafif ticari araç metrelerce sürüklenerek takla attı.

3 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Bu sırada aracın içerisinde bulunan anne, baba ve 2 çocuğu yaralandı.

Bölgedeki diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araç kullanılamaz hale geldi

Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlatırken öte yandan hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırak trafiğe kapanan yol açıldı.