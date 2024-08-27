Diyarbakır'da korkutan yangın 6 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki 6 katlı Kaya Apartmanı’nda öğle saatlerinde çıkan yangına korkuya neden oldu.

Apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

YANGINDA 1 KİŞİ ETKİLENDİ

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)