DHA
Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki 6 katlı Kaya Apartmanı’nda öğle saatlerinde çıkan yangına korkuya neden oldu.
Apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
YANGINDA 1 KİŞİ ETKİLENDİ
Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış