Diyarbakır'da koruma kararı bulunan eşini bıçakladı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan eş ise işlemlerin ardından tutuklandı.

Kadına şiddetin yeni adresi Diyarbakır oldu.

Geçtiğimiz günlerde Yenişehir ilçesinde genç bir kadın adeta ölümden döndü.

24 yaşındaki Gülcan Marhan, 32 yaşındaki eşi Ahmet Marhan hakkında koruma kararı aldırdı.

Bıçaklı saldırıya uğradı

Genç kadın, kapısının önünde sabah saatlerinde 3 aydır ayrı yaşadığı eşinin saldırısına uğradı.

Bıçaklanan kadın alt kattaki komşusunun evine sığındı.

5 saatin sonunda taburcu oldu

Ardından polis ekiplerine ihbarda bulunan Gülcan Marhan, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yüzünde kesikler bulunan genç kadın, 5 saatlik müdahalenin ardından taburcu edildi.

Tutuklandı

Olayın ardından kaçan Ahmet Marhan ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'nın aktarımına göre; emniyetteki işlemlerinin ardından ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Bu şekilde ölen kadınlardan olmak istemiyorum"

Taburcu olduktan sonra olayı anlatan Gülcan M., eşinin koruma kararını hatırlatarak, "Daha önce de sorun yaşadığım eşimden 3 aydır ayrı yaşıyorum. Olayın 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde ve çocuğumun doğum gününde yaşanmasından dolayı çok üzüldüm. Daha önce de 3-4 tane darp raporum vardı ve 3 kez eve saldırmıştı.

Emniyete gideceğim gün ve çocuğumun doğum gününde bunun yaşanmasından dolayı çok üzgünüm. Bundan dolayı 6 ay koruma kararı vardı. Zaten beni öldürme amaçlı gelmişti. İlla ki beni öldürmesi mi gerekiyor? Onu da bilmiyorum. Komşum yetişmeseydi belki kadın cinayetinden bir tanesi de ben olmuştum.

Bundan dolayı korunmak istiyorum. Bu şekilde ölen kadınlardan olmak istemiyorum. O şahsın çıkarılmasını istemiyorum. Bu zaten 3'üncü ihlali oluyor. Diğer ihlallerden sadece 3 gün ev hapsi verildi. Bunun böyle bitmesini istemiyorum. İçeriden çıktığı zaman öldürecek beni." dedi.





