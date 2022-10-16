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    Diyarbakır'da köylüler arasında silahlı ve taşlı kavga çıktı

    Bismil'de köylüler arasında çıkan silahlı ve taşlı kavgada, 2 kişi yaralandı.
    • 16.10.2022 - 18:49
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 18:53
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    Diyarbakır'da köylüler arasında silahlı ve taşlı kavga çıktı

    Diyarbakır’ın Bismil ilçesindeki kırsal Sinan Mahallesi'nde ortalık karıştı.

    Daha öncesine dayanan husumet nedeniyle, köylüler arasında silahlı ve taşlı kavga meydana geldi.

    2 yaralı

    Olayda etrafa rast gele açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

    Yaralılar Batman’a sevk edildi

    Köylülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Batman’a sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Diyarbakır’da köylüler arasında silahlı, taşlı kavga VİDEO

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    Diyarbakır da köylüler arasında silahlı ve taşlı kavga çıktı #2


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