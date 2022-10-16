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- Diyarbakır'da köylüler arasında silahlı ve taşlı kavga çıktı
Diyarbakır'da köylüler arasında silahlı ve taşlı kavga çıktı
Bismil'de köylüler arasında çıkan silahlı ve taşlı kavgada, 2 kişi yaralandı.
- 16.10.2022 - 18:49
- Güncelleme : 16.10.2022 - 18:53
Diyarbakır’ın Bismil ilçesindeki kırsal Sinan Mahallesi'nde ortalık karıştı.
Daha öncesine dayanan husumet nedeniyle, köylüler arasında silahlı ve taşlı kavga meydana geldi.
2 yaralı
Olayda etrafa rast gele açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.
Yaralılar Batman’a sevk edildi
Köylülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Batman’a sevk edildi.
İHA'nın haberine göre; olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır’da köylüler arasında silahlı, taşlı kavga VİDEO