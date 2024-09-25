Diyarbakır'da kripto para vurgununda sevgili tuzağı 12 bin 500 dolar değerindeki kripto hesabı boşaltılan A.T.'nin hesabının boşaltıldığını fark etmesi sonrası yaptığı ihbar üzerine ekipler, şüphelileri zildeki parmak izinden tespit etti.

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İHA

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği, A.T.'nin kripto hesabını kontrol ettiğinde boşaltıldığını görmesi üzerine yaptığı şikayet sonrası çalışma başlattı.

Gerçekleştirilen çalışmalarda, Ö.Ç.'nin sevgilisi A.T.'nin eve gelmeden hemen önce, arkadaşı M.P.'nin eve gelerek saklandığı belirledi.

ZİLDEN PARMAK İZİ ALINDI

Bu sırada M.P., A.T.'nin sevgilisi Ö.Ç. ile zaman geçirdiği sırada telefonu ele geçirerek kripto hesabını boşalttı.

Sonrasında kuzen rolüne giren U.R.A. zile basıp, eve gelerek mağdurun evden kaçmasına neden oldu ve o anlarda şüpheliler de sırra kadem bastı.

Yaşananlar sonrası kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin apartmana girerken aynı zile bastığını belirledi ve zilden parmak izi alarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kaçmakta olan şüpheli şahıslardan birini gece geç saatlerde Sivas'ta yakalayan polis ekipleri, şüpheliyi Diyarbakır'a getirdi.

Ayrıca, şebeke içindeki Ö.Ç. ile gözaltına alınan diğer şüpheli M.P. ise emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan U.R.A.'nın, o gün izinli olarak cezaevinden çıktığı ve daha sonra girdiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)