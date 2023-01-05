Etrafı tel örgülerle çevrili olan Şehmus Dağ’ın evinin bahçesine giren şahıs veya şahıslarca, kulübeye bağlı olan köpeğin başı kesildi. Köpeğin kesik başı bulunamadı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı kırsal Aralık Mahallesi’nde müstakil bir evde yaşayan Şehmus Dağ’ın tel örgülerle çevrili bahçesine dün sabah saatlerinde giren kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler, kulübeye bağlı olan köpeğin başını kesti.

Köpeğine yemek vermek için dışarı çıkan Dağ, köpeğinin öldürüldüğünü ve kesik başının ise kayıp olduğunu gördü.

Dağ’ın ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, incelemede bulundu.

“Bir insan bunu yapamaz”

DHA’nın haberine göre; Şehmus Dağ, köpeğinin başı kesik halinin görüntüsünü çekerek, “Bir insan bunu yapamaz, bu kesinlikle mümkün değil.” dedi.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır’da kulübedeki köpeğin başını kestiler VİDEO

