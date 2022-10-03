Diyarbakır'da kamyonet arkasına takılan kurye ezilmekten son anda kurtuldu

Paket servisi yapan genç, bisikletiyle yanında ilerleyen araca tutundu. İki aracın arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Hatboyu Caddesi üzerinde paket servisi elemanı bir genç, dağıtıma çıktığı sırada bisikletiyle yanında ilerleyen pikapa tutundu.

Kısa bir süre geçtikten sonra yolda duran aracı fark eden pikap sürücüsü, frene asılınca bisikletli çocuk son anda iki aracın arasında kalmaktan kurtularak bisikletinden düştü.

Ölümle burun buruna geldi

O anlar tehlikeyi fark eden başka bir yolcu tarafından kaydedilirken yürekler ağza geldi.

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