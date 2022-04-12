Diyarbakır’da kuyumcu dükkanında silahlı saldırı

Yüzlerinin cerrahi maske ve kapüşonla kapatan 2 şüpheli, girdikleri kuyumcu dükkanında ortaklardan Z.A.’yı vurup olay yerinden kaçtı. Göğsünden vurulan Z.A.’nın, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Musa Anter Caddesi'ndeki bir kuyumcuya öğle saatlerinde gelen ve yüzlerini cerrahi maske ile kapüşonla kapatan 2 kişi, iş yerinin ortağı Z.A.'ya tabancayla ateş etti.

Saldırıda Z.A. göğsünden vurulup yere yığılırken, silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA’nın haberine göre, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Z.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

İş yerinden bir şey çalınmadı

İlk incelemede iş yerinden bir şey çalınmadığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanıp olayın husumet mi yoksa soygun girişimi mi olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı.