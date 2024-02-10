DHA
Diyarbakır'da kadın hırsız ortaya çıktı.
Yenişehir ilçesindeki bir kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle giren F.N. adlı kadın, işletmeci S.Ç.’den yüzük istedi.
Tablayı önüne alan F.N., burada yüzükleri parmağına takarak denedi.
Başka kuyumcuya sattı
Bu sırada F.N., 7 bin TL değerindeki 3 gram 22 ayar yüzüğü el çabukluğuyla çaldı. F.N., iş yerinden çıkıp başka bir kuyumcuya giderek yüzüğü sattı.
Bir süre sonra yüzüğün olmadığını fark eden S.Ç., polise haber verdi.
2 saatte yakalandı
İhbar üzerine dükkana gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak F.N.’yi 2 saatte yakaladı.
F.N.’nin sattığı yüzük de kuyumcudan alınarak sahibine teslim edildi.
Kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış