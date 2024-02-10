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Diyarbakır'da kuyumcu hırsızlığı! 7 bin TL’lik yüzüğü böyle çaldı

Diyarbakır'da kuyumcu hırsızlığı! 7 bin TL’lik yüzüğü böyle çaldı Altın alma bahanesiyle girdiği kuyumcuda yüzüğü el çabukluğuyla çalan şüpheli, farklı bir dükkana sattı. Hırsız, ihbar üzerine polis tarafından 2 saatte yakalandı.