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    Diyarbakır'da kuyumcu ortağını silahla vuran şüpheliler yakalandı

    Girdikleri kuyumcu dükkanındaki ortaklardan Z.A’yı vurup olay yerinden kaçan 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak, tutuklanırken, şüphelilerin saldırı görüntüleri ortaya çıktı
    • 14.04.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 09:06
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    Diyarbakır'da kuyumcu ortağını silahla vuran şüpheliler yakalandı

    Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Musa Anter Caddesi'ndeki bir kuyumcuya öğle saatlerinde gelen ve yüzlerini cerrahi maske ile kapüşonla kapatan 2 kişi, iş yerinin ortağı Z.A.'ya silahla ateş etti.

    3 şüpheli tutuklandı

    43 yaşındaki Z.A.'yı tabancayla göğsünden vurduktan sonra kaçan M.D. ile B.B. ve onlara yardım ettiği tespit edilen M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Diyarbakır'da kuyumcu ortağını silahla vuran şüpheliler yakalandı

    Kamera görüntüleri ortaya çıktı

    DHA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yeri güvenlik kamerası ve KGYS görüntülerinden tespit ettiği şüphelilerin, beyaz renkli bir araç ile olay yerine yakın bir alanda indiklerini belirledi.

    İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; elinde silah ve bıçak olan şüphelilerden M.D. ile B.B., kuyumcuya girecekleri sırada Z.A. tarafından fark ediliyor.

    Z.A., belindeki tabancasını çıkardığı sırada şüphelilerden M.D., bir kez ateş edip B.B. ile beraber geldiği yöne doğru kaçıyor. Z.A. da onların peşinden çıkıyor.

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