Diyarbakır'da kuyumcudan çaldığı altınları satarken yakalandı

Kuyumcu dükkanından altın çalan şüpheli, altınları başka bir kuyumcuya satarken kıskıvrak yakalandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kuyumcunun kısa süreliğine iş yerinden ayrılmasını fırsat bilen hırsız, vitrinden 7 bilezik, 1 zincir ve 24 ayar altın kolye çaldı.

Dükkandan yabancı birinin yalnız olarak çıktığını gören komşu esnaf, iş yeri sahibi Muharrem Elhakan'a haber verdi.

İş yerine gelen Elhakan, vitrindeki bir miktar altının çalındığını fark edip, polise haber verdi.

Güvenlik kameraları incelendi

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.

2,5 saat sonra yakalandı

Takibe alınan şüpheli, çaldığı altınları 2,5 saat sonra Urfakapı’da başka bir kuyumcuya satmak üzereyken yakalandı.

Şüpheli gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan ve ismi henüz öğrenilemeyen şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.