Diyarbakır’da kuzen cinayeti

Alacak meselesinden aralarında anlaşmazlık bulunan kuzenleri tarafından tabancayla vurulan kişi, hayatını kaybetti. Polis, kaçan katil zanlısı kuzenleri 2 saat içerisinde yakaladı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan ve aralarında alacak anlaşmazlığı bulunan A.K. (19) ve M.K. (20), kuzenleri olan Erhan Arslan (35) ile Mevlana Halit Mahallesi'nde karşılaştı.

Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada Arslan'ın üzerindeki silahı alan A.K., ateş etmeye başladı.

5 KURŞUN İSABET ETTİ

Vücuduna 5 kurşun isabet eden Arslan, kanlar içerisinde yere yığıldı.

A.K. ve M.K. ise olay yerinden kaçtı.

Sesleri duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Arslan, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

KAMERALAR İZLENDİ

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevrede araştırma yaptı.

Ekipler, görgü tanıklarının beyanlarını dinleyip, çevredeki güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarını izledi.

ŞÜPHELİLER 2 SAATTE YAKALANDI

Ekipler, tanıkların beyanları ve güvenlik kamerası görüntülerinin olay saatiyle öncesi ve sonrasını karşılaştırıp, 2 saat içinde, yapılan çalışmayla şüphelilerin Arslan'ın kuzenleri M.K. ve A.K. olduğunu belirledi.

M.K. ile A.K.'nin adreslerini tespit eden ekipler, şüphelileri operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri sürüyor.