Diyarbakır'da lise öğrencilerinin kavgasında kan aktı: 1'i ağır, 4 yaralı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı, 3 kişi ise gözaltına alındı.

DHA

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde, Silvan ilçesi Yüksek Mahallesi'ndeki İMKB Borsa İstanbul Hacı Reşat Balyen Anadolu Lisesi'nin yanında öğrenciler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Öğrencilerin ağabeylerinin de dahil olduğu kavgada, G.S. ile tarafları ayırmaya çalışan E.B., M.S. ve M.B. bıçakla yaralandı.

Liseliler birbirini bıçakladı

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Durumu ağır olan ve Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen G.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Birinin hayati tehlikesi sürüyor

Olayla ilgili N.Ö., O.S. ve B.S. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)