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    Diyarbakır'da liselilerin bıçaklı kavgası

    İki grup arasındaki kavgada 2 öğrenci yaralanırken, olaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 01.10.2021 - 15:31
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    Diyarbakır'da liselilerin bıçaklı kavgası

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan özel bir okulun önünde, lise öğrencisi iki grup arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

    2 ÖĞRENCİ BIÇAKLANDI

    Kavgada esnasında S.A. ile M.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye götürdü.

    Diyarbakır'da liselilerin bıçaklı kavgası kamerada

    7 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Bağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde çalışma yapıldı. Ekipler, çevredeki kameraları inceledi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, kavgaya karışan 7 kişinin kimliğini tespit edip gözaltına aldı.

    Diyarbakır da liselilerin bıçaklı kavgası #1

    Diyarbakır da liselilerin bıçaklı kavgası #2

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