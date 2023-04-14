Diyarbakır'da makas atan araç parçalandı

İHA
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen olayda, sürücü Kurtuluş Adıyaman, Şanlıurfa Bulvarı üzerinde Yeni Hal Köprülü Kavşağı istikametine seyir halindeyken sağ şeritten sol şeride makas atarak geçtiği sırada Erdal Suna’nın idaresindeki araca, ardından Samet Susan’ın idaresindeki araca çarptı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden Kurtuluş Adıyaman, refüjdeki korkuluk ve bariyerlere çarpması sonucu durabildi.
2 yaralı
Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.