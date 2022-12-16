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    Diyarbakır'da manav cinayetinin şüphelisi teslim oldu: Kaçmaktan yoruldum

    “Manav cinayeti” olarak bilinen olayda 3 kişinin ölümüne sebep olan olayın şüphelilerinden M.Ç, “kaçmaktan yoruldum” diyerek teslim oldu.
    • 16.12.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 12:14
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    Diyarbakır'da manav cinayetinin şüphelisi teslim oldu: Kaçmaktan yoruldum

    Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, 11 Ekim 2018 günü husumetli iki grup aile arasında silahlı çatışma yaşandı.

    İki aile arasında çıkan silahlı çatışma neticesinde 62 yaşındaki A.K, 32 yaşındaki M.Ç ve 32 yaşındaki O.Ç hayatını kaybetti.

    Bismil’de manav cinayeti olarak bilinen olayla ilgili aranan M.Ç., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranmaya başlandı.

    Şüpheli kendini ihbar etti

    Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü istikrarlı çalışmalar sonucunda kaçacak yeri kalmayan M.Ç., kendisini ihbar etti.

    Diyarbakır da manav cinayetinin şüphelisi teslim oldu: Kaçmaktan yoruldum #1

    "Kaçmaktan yoruldum"

    Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ç’nin ilk sözlerinin, “Kaçmaktan yoruldum.” olduğu öğrenildi.

    Olayda kullanılan silahlar ile birlikte teslim olan M.Ç., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adalet Sarayına sevk edildi.

    Zanlı tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Ç. cezaevine gönderildi.

    Diyarbakır da manav cinayetinin şüphelisi teslim oldu: Kaçmaktan yoruldum #2


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