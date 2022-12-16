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Diyarbakır'da manav cinayetinin şüphelisi teslim oldu: Kaçmaktan yoruldum

Diyarbakır'da manav cinayetinin şüphelisi teslim oldu: Kaçmaktan yoruldum

“Manav cinayeti” olarak bilinen olayda 3 kişinin ölümüne sebep olan olayın şüphelilerinden M.Ç, “kaçmaktan yoruldum” diyerek teslim oldu.