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- Diyarbakır'da manav cinayetinin şüphelisi teslim oldu: Kaçmaktan yoruldum
Diyarbakır'da manav cinayetinin şüphelisi teslim oldu: Kaçmaktan yoruldum
- 16.12.2022 - 11:43
- Güncelleme : 16.12.2022 - 12:14
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, 11 Ekim 2018 günü husumetli iki grup aile arasında silahlı çatışma yaşandı.
İki aile arasında çıkan silahlı çatışma neticesinde 62 yaşındaki A.K, 32 yaşındaki M.Ç ve 32 yaşındaki O.Ç hayatını kaybetti.
Bismil’de manav cinayeti olarak bilinen olayla ilgili aranan M.Ç., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranmaya başlandı.
Şüpheli kendini ihbar etti
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü istikrarlı çalışmalar sonucunda kaçacak yeri kalmayan M.Ç., kendisini ihbar etti.
"Kaçmaktan yoruldum"
Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ç’nin ilk sözlerinin, “Kaçmaktan yoruldum.” olduğu öğrenildi.
Olayda kullanılan silahlar ile birlikte teslim olan M.Ç., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adalet Sarayına sevk edildi.
Zanlı tutuklandı
İHA'nın haberine göre, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Ç. cezaevine gönderildi.