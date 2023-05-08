Diyarbakır'da market borcu tartışması aileleri karşı karşıya getirdi Diyarbakır Yenişehir'de market borcu yüzünden çıkan tartışma iki aileyi karşı karşıya getirdi. Yaşananların ardından polis ekipleri mahallede set oluşturdu.

İHA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde gergin saatler yaşandı.

Üçkuyular Mahallesi'nde marke alışverişi yapan bir kişi ödemeyi banka hesabına attığını söyledi.

Market işletmecisi paranın hesaba gelmediğini belirterek alışveriş yapandan ödemeyi yapmasını istedi.

Alışveriş yapan şahıs ise ödemeyi yaptığını ve tekrar yapmayacağını söyledi.

Tartışma büyüdü

Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Ailelerin de karıştığı kavgada taraflar yol üzerinde karşı karşıya gelerek taşla, sopayla birbirine saldırdı.

Bir hafif ticari aracın zarar gördüğü olayda o sırada havaya ateş açıldı.

Polis ekipleri set oluşturdu

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis amirleri taraflar arasında zırhlı araç ve çevik kuvvet polisleriyle set çekti.

Olay yerinde geniş güvenlik önemleri alındı.