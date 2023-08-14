Irak'ın kuzeyinde Mehmetçik'in yakaladığı teröristin babası: Ellerini uzatıp şefkat gösterdiler Pençe Kilit bölgesinde sağ ele geçirilen kadın teröristin yaralarını saran güvenlik güçleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. O görüntülerin ardından teröristin babası, "MSB’ye teşekkür ederim, oradan kızımı çıkarttılar. Serum taktılar ve tedavisine devam ettiler" dedi.

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DHA

Kahraman Mehmetçik, Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmakta kararlı.

Bu kapsamda yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Her geçen gün operasyonlardan gelen güzel haberlerle örgüt mensup sayısı azalıyor.

Kimi etkisiz hale getiriliyor, kimi ise sağ ele geçiriliyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, 'Marya Umut' kod adlı Şengül B. adlı terörist yaralı ele geçirildi.

"Devletimizin şefkatini hisseden kadın terörist..."

Milli Savunma Bakanlığı, Şengül B.’nin Mehmetçik tarafından bulunduğu yerden sedyeyle taşınması ve yaralarına müdahale edildikten sonra çekilen görüntülerini 5 Ağustos’ta sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, 'Marya Umut' kod adlı Şengül B. isimli kadın terörist de sağ ele geçirilmişti. Mehmetçiklerimiz tarafından yaraları tedavi edilen ve devletimizin şefkatini hisseden kadın terörist, kahraman askerlerimizin kendisine nasıl davrandığını anlatıyor." denildi.

"Sırtlarına almayı bile teklif ettiler"

Şengül B. videoda, Türk askerinin kendisini yaralı bulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten bulduklarında ilk yaptıkları şey yaralarıma müdahale etmek oldu. Su verdiler, yemek verdiler, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Hatta beni bulundukları yerden çıkarmak için sırtlarına almayı bile teklif ettiler. Yaklaşımları çok farklıydı, ben çok etkilendim. Hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değil. Sabahtan beri buradaki bütün arkadaşlar tüm yaralarımı tekrar tekrar açıp, pansuman ediyorlar, ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar. Bunu söylemek istedim, bu böyle bilinmelidir.

"Ellerini uzattılar ve şefkati gösterdiler"

Şengül B.’nin babası A.B., 2013’te çocuğunun ortadan kaybolduğunu ve daha sonra dağda olduğunu öğrendiklerini belirterek, şöyle konuştu: