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- Diyarbakır'da metruk binada tacize meydan dayağı
Diyarbakır'da metruk binada tacize meydan dayağı
Bir kız çocuğunu metruk bir binada taciz eden adamı fark eden mahalleli, şüpheliyi önce darbetti sonra polis ekiplerine teslim etti.
- 05.12.2022 - 09:55
- Güncelleme : 05.12.2022 - 10:34
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, dün metruk bir binadan ses geldiğini duyan mahalleli tepkisiz kalmadı.
5 Nisan Mahallesi'nde, gece saatlerinde bir kız çocuğunu metruk bir evde taciz eden şahıs, mahalledekilerin fark etmesiyle sokak ortasında darbedildi.
Güvenlik güçlerine teslim edildi
Sesleri duyan vatandaşlar da olaya dahil oldu. Darbedilen şahıs, olay yerine çağrılan güvenlik güçlerine teslim edildi.
Soruşturma devam ediyor
İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Diyarbakır’da tacizciye meydan dayağı VİDEO