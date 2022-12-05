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Diyarbakır'da metruk binada tacize meydan dayağı

Diyarbakır'da metruk binada tacize meydan dayağı

Bir kız çocuğunu metruk bir binada taciz eden adamı fark eden mahalleli, şüpheliyi önce darbetti sonra polis ekiplerine teslim etti.