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    Diyarbakır'da metruk binada tacize meydan dayağı

    Bir kız çocuğunu metruk bir binada taciz eden adamı fark eden mahalleli, şüpheliyi önce darbetti sonra polis ekiplerine teslim etti.
    • 05.12.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 10:34
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    Diyarbakır'da metruk binada tacize meydan dayağı

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, dün metruk bir binadan ses geldiğini duyan mahalleli tepkisiz kalmadı.

    5 Nisan Mahallesi'nde, gece saatlerinde bir kız çocuğunu metruk bir evde taciz eden şahıs, mahalledekilerin fark etmesiyle sokak ortasında darbedildi.

    Güvenlik güçlerine teslim edildi

    Sesleri duyan vatandaşlar da olaya dahil oldu. Darbedilen şahıs, olay yerine çağrılan güvenlik güçlerine teslim edildi.

    Soruşturma devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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