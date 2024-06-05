Diyarbakır'da mevsimlik işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

İHA
Diyarbakır-Bismil-Batman kara yolunda ilçenin Şükürlü Mahallesi mevkiinde Sivas'a mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, 7 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikeleri yok
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış