Diyarbakır’da midibüs sürücüsü öldürüldü

Diyarbakır'a Muş'tan yolcu getirdikten sonra durakta bekleyen midibüsün sürücüsü, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şoför Muhammed Mehdi Balkaya (50), 21 SV 222 plakalı şehirlerarası yolcu midibüsüyle Muş'tan yola çıktı.

Akşam saatlerinde Diyarbakır şehir merkezine gelen midibüsün şoförü Balkaya, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan Seyrantepe Köprülü Kavşak çıkışındaki yolcu durağında durdu.

Şoför Balkaya, durduğu sırada kimliği henüz belirlemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Hastanede can verdi

Balkaya kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan Balkaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı.

Balkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Panik anları kamerada

Polis, olayın olduğu yol kenarında kontrollü olarak trafik akışını sağlarken, bölgede inceleme yaptı.

Midibüsteki bazı yolcuların bilgisine başvuran polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

Öte yandan, Muhammed Mehdi Balkaya yönetimindeki midibüsün durağa gelişi ve olay sonrası yolcuların paniklemesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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2 şüpheli 3 saat içinde yakalandı

Bu arada Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, cadde üzerinde ve çevredeki iş yeri kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları incelendi.

Yaklaşık 2 saatlik kamera kaydından 10 farklı açıyı izleyen ekipler, şüphelilerin R.T., ve S.M., olduğunu belirledi.

Ekipler, yaptıkları çalışmada şüpheli R.T., ve S.M'yi Yenişehir ilçesinde olaydan 3 saat sonra yakalandı.

DHA’nın haberine göre gözaltına alınan R.T., ve S.M., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.