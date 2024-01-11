Diyarbakır'da minibüs öğrencileri biçti! Korku dolu anlar market kamerasında Kontrolden çıkan minibüsün markete dalması sonucu, kapı önünde bekleyen 5 öğrenci yaralanırken, minibüsün öğrencileri önüne kattığı o korkunç anlar ise kaydedildi.

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İHA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde neydana gelen kaza, izleyenlerin nefesini kesti...

Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır-Elazığ kara yolu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda Mehmet K. idaresindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, hızla markete daldı.

5 öğrenci yaralandı

O esnada market önünde bekleyen 5 öğrenci, minibüsün çarpmasıyla yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı

Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)