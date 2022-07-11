Husumetli 2 minibüs şoförünün taşlı ve yumruklu kavgası cep telefonu ile görüntülendi. Kavga, polisin gelmesiyle sona erdi.

9 Temmuz'da öğle saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde husumetli 2 minibüs şoförü aynı güzergahta karşılaştı.

Minibüslerini durdurup inen 2 şoför, tartışmaya başladı.

Tartışma taşlı, yumruklu kavgaya dönüştü.

Minibüse taş attı

Bu sırada şoförlerden biri, içerisinde yolcuların da bulunduğu minibüse taş attı. Minibüsün camları kırıldı.

Diyarbakır'da minibüs şoförleri birbirine girdi VİDEO



Kavga anı kamerada

Çevredekilerin de araya girdiği kavga, polisin gelmesi ile sonra erdi. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.









