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    Diyarbakır'da minibüs şoförleri birbirine girdi

    Husumetli 2 minibüs şoförünün taşlı ve yumruklu kavgası cep telefonu ile görüntülendi. Kavga, polisin gelmesiyle sona erdi.
    • 11.07.2022 - 13:47
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    Diyarbakır'da minibüs şoförleri birbirine girdi

    9 Temmuz'da öğle saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde husumetli 2 minibüs şoförü aynı güzergahta karşılaştı.

    Minibüslerini durdurup inen 2 şoför, tartışmaya başladı.

    Tartışma taşlı, yumruklu kavgaya dönüştü.

    Minibüse taş attı

    Bu sırada şoförlerden biri, içerisinde yolcuların da bulunduğu minibüse taş attı. Minibüsün camları kırıldı.

    Diyarbakır'da minibüs şoförleri birbirine girdi VİDEO

    Kavga anı kamerada

    Çevredekilerin de araya girdiği kavga, polisin gelmesi ile sonra erdi. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Diyarbakır da minibüs şoförleri birbirine girdi #1

    Diyarbakır da minibüs şoförleri birbirine girdi #2

    Diyarbakır da minibüs şoförleri birbirine girdi #3


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