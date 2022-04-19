Diyarbakır'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın kurtarılamadı

Şehir içi yolcu minibüsünün çarptığı 79 yaşındaki Mevlüde A., kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Diyarbakır'da aracıyla seyir halinde olan M.B. idaresindeki şehir içi yolcu minibüsü, kavşakta bir anda yola çıkan 79 yaşındaki Mevlüde A. isimli kadına çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın kurtarılamadı

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Mevlüde A.'nın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.