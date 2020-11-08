Diyarbakır'da mühimmat ve EYP düzeneğinde kullanılan malzeme ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda ele geçirilen mühimmat ve malzemelere el konulurken, operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Bağlar ilçesine bağlı Alatosun Mahallesi kırsalında 4 Kasım'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü PKK/KCK tarafından başta şehir merkezleri olmak üzere yurt içinde yapılması planlanan saldırılarda kullanılmak üzere yurt dışından kuryeler vasıtasıyla sevk edilen, Suriye'de imal edildiği değerlendirilen 120 milimetre çapında çok namlulu 7 roketatar mühimmatı ve 90 milimetre çok namlulu 2 roketatar mühimmatı, Rus menşeili 3 antitank mühimmatı ve 4 sevk fişeği ile 8 müsademeli tapa, 3 radyo frekanslı zaman ayarlı el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan role sistemi ele geçirildi.

‘OPERASYONLAR KARARLILIKLA SÜRECEK’

Diyarbakır Valiliği tarafından operasyona ilişkin bilgiler paylaşılırken, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.