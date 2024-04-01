İHA
Diyarbakır'da seçim çalışmalarında kan aktı.
Muhtarlık seçiminde anlaşmazlık yaşanınca iki grup, Merkez Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi’nde karşı karşıya geldi.
1 ölü, 12 yaralı
Aralarında husumet bulunan iki muhtar adayı arasında çıkan tartışmaya aileleri karışınca olay silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Taraflar arasındaki kavgada Mehmet Emin Çelik hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
14 kişi yakalandı
Olay yerinde çok sayıda kolluk kuvveti önlem aldı.
Ardından jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu 14 şüpheli gözaltına alındı.
Olaya karıştığı değerlendirilen çok sayıda şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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