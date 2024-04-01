Diyarbakır’da muhtarlık kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti: 14 gözaltı Dün oy verme işlemi sırasında 1 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı iki muhtar adayı aileleri arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 14 kişi yakalandı.

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İHA

Diyarbakır'da seçim çalışmalarında kan aktı.

Muhtarlık seçiminde anlaşmazlık yaşanınca iki grup, Merkez Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi’nde karşı karşıya geldi.

1 ölü, 12 yaralı

Aralarında husumet bulunan iki muhtar adayı arasında çıkan tartışmaya aileleri karışınca olay silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Taraflar arasındaki kavgada Mehmet Emin Çelik hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

14 kişi yakalandı

Olay yerinde çok sayıda kolluk kuvveti önlem aldı.

Ardından jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Olaya karıştığı değerlendirilen çok sayıda şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)