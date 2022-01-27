Bir giyim mağazasına giren 2 kişiden biri mağaza görevlisini oyalarken, diğeri de kasa üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde tekstil ürünleri satan bir iş yerine giren biri yaşı küçük 2 kişi, elbise almak bahanesiyle görevli olan Kader Aruk’u oyalayarak kasanın üstündeki cep telefonunu çaldı.

Bir süre sonra telefonunun olmadığını fark eden Aruk, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Hırsızların müşteri kılığında gelen kişiler olduğunu tespit ederek polis ekiplerine haber verdi.

“DAHA 2 AY OLMUŞTU TELEFONU ALALI”

Hırsızların önce kendisini kıyafet sormak bahanesiyle oyaladığını, daha sonra kasanın üzerindeki telefonunun çaldığını belirten Aruk, şu ifadeleri kullandı:

“Sabah dükkanı açtım, sonra iki kişi geldi müşteri sandım. Bana ürünleri sordular, gösterdim. Biri yaşça büyüktü, diğeri daha küçüktü. Bir müddet bakındıktan sonra gittiler. Kasanın üzerindeki telefonumu almak isterken, olmadığını fark ettim. Hemen güvenlik kamerası görüntülerine baktım ve kasanın üzerindeki telefonu, gelen müşteri kılığında bana soru soran hırsızların çaldığını anladım. Daha 2 ay olmuştu o telefonu alalı. Kullanamadan çalıp gittiler. Kendi emeğimle aldığım telefonumun bulunmasını istiyorum.” diye konuştu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır’da, müşteri kılığında mağazaya girip hırsızlık yaptılar ViDEO