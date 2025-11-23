Diyarbakır'da narkotik operasyonu: 555 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uyuşturucuyla mücadele yurdun dört bir yanında, kararlılıkla sürdürülüyor...

Emniyet ekipleri, vatandaşın emniyetini sağlamak adına gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

DİYARBAKIR'DA NARKOTİK OPERASYONU: 555 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda gerçekleştirilen başarılı operasyonlara bir yenisi daha Diyarbakır'da eklendi.

Kentte yürütülen narkotik çalışmalar neticesinde jandarma ekipleri tarafından toplamda 555 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonun detaylarını sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında 25 şüphelinin de yakalandığını belirtti.

"25 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

"Ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Diyarbakır'da, Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 470 kg skunk ve 85 kg esrar uyuşturucu maddesi ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.



Operasyonumuzda; 14'ü uyuşturucu trafiğinin yöneticisi olmak üzere toplam 25 şüpheliyi yakaladık.

"ZEHİR TACİRLERİYLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"