Petrol
113.1
-0.02%
Euro
18.2543
0.38%
Dolar
17.3303
0.03%
Altın
1.025
0.04%
Borsa
2536
0.11%
Bitcoin
357.514
3.63%
BTXN Coin
8.44
14.82%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Diyarbakır’da, nefes borusuna süt kaçan bebek öldü

    Emzirildikten sonra beşiğe bırakılan 6 aylık Yaren bebek, nefes borusuna kaçan süt nedeniyle yaşamını yitirdi.
    • 20.06.2022 - 13:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır’da, nefes borusuna süt kaçan bebek öldü

    Diyarbakır’ın Sur ilçesinde annesi tarafından emzirildikten sonra beşiğe yatırılan 6 aylık Yaren A., bir daha uyanamadı.

    Yaklaşık 1 saat boyunca sessiz kalan Yaren bebeği kucağına alan anne, çocuğunun nefes almadığını fark etti.

    DHA’nın haberine göre; Yenişehir ilçesindeki Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan Yaren bebeğin, nefes borusuna kaçan süt nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Anne, ifadesi için emniyete götürüldü

    Bebeğin cansız bedeni, otopsi için adli tıpa götürüldü.

    Olayın haber verilmesiyle hastaneye gelen polis ekipleri, anneyi ifadesini almak için emniyete götürdü.

    Diyarbakır’da, nefes borusuna süt kaçan bebek öldü #1


    İlginizi Çekebilir

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 20 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
    Magazin

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 20 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Sakarya'nın Gevye ilçesinde kirazdan 10 bin ton rekolte bekleniyor
    Ekonomi

    Sakarya'nın Gevye ilçesinde kirazdan 10 bin ton rekolte bekleniyor

    Görüş Bildir