Diyarbakır’da, nefes borusuna süt kaçan bebek öldü

Emzirildikten sonra beşiğe bırakılan 6 aylık Yaren bebek, nefes borusuna kaçan süt nedeniyle yaşamını yitirdi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde annesi tarafından emzirildikten sonra beşiğe yatırılan 6 aylık Yaren A., bir daha uyanamadı.

Yaklaşık 1 saat boyunca sessiz kalan Yaren bebeği kucağına alan anne, çocuğunun nefes almadığını fark etti.

DHA’nın haberine göre; Yenişehir ilçesindeki Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan Yaren bebeğin, nefes borusuna kaçan süt nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Anne, ifadesi için emniyete götürüldü

Bebeğin cansız bedeni, otopsi için adli tıpa götürüldü.

Olayın haber verilmesiyle hastaneye gelen polis ekipleri, anneyi ifadesini almak için emniyete götürdü.