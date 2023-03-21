Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları öncesi güvenlik önlemleri alındı Kentte yapılacak olan Nevruz kutlamalarında taşkınlık çıkmaması adına kolluk kuvvetleri geniş kapsamlı güvenlik önlemleri aldı. Örgütü çağrıştıran kıyafetler tercih eden vatandaşlar alana alınmadı.

Bugün Nevruz Bayramı...

Her yıl doğanın uyanışı ve baharın habercisi olarak bilinen Nevruz Bayramı, yurt genelinde coşkulu bir şekilde kutlanıyor.

Kimileri ise bugünü fırsat bilerek meydanlarda taşkınlık çıkarıyor. Bunun bir örneği de geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da yaşandı.

Yenikapı miting alanında bir araya gelen grup, burada PKK ve terörist başı Öcalan'a yönelik sloganlar attı.

Durumu engellemek için güvenlik güçleri harekete geçti ve terör sevicilerini tek tek yakalayarak gözaltına aldı.

Havadan ve karadan geniş kapsamlı denetim

Benzer görüntülerin yaşanmaması adına ise bugün Diyarbakır'da yapılacak olan kutlamalarda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde Nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde alanda birçok noktada bomba imha uzmanı ve eğitimli bomba arama köpekleriyle aramalar yaptı.

Alan helikopter ile havadan denetim altında tutularak, güvenlik önlemleri üst düzeyde alındı.

Örgütü çağrıştıran kıyafet tercih edenler alana alınmadı

Kent girişlerinde ilçelerden ve farklı illerden gelen katılımcılar için birçok kontrol noktası oluşturulurken, binlerce polisin görevlendirildiği alanda uygulama noktalarında vatandaşlar sıkı aramadan geçirildi.

Polis ekipleri, alana gelen vatandaşların üstündeki örgütü çağrıştıran kıyafetlere müsaade etmedi.

Vatandaşlar, güvenlik önlemleri arasında alana alındı.

PKK paçavraları açtılar

Alana alınan vatandaşlardan bazıları bölücü terör örgütünü simgeleyen paçavraları açıp, terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan lehine slogan attı.