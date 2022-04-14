Diyarbakır'da nöbet tutan anneden kızına 'dön' çağrısı

Evlat nöbetinde kızının geri dönmesi için evladına seslenen anne, "Benim kızımın günahı ne? Almışlar dağa götürmüşler." dedi.

Terör örgütü PKK'nın yıktığı ailelerin direnişi devam ediyor.

2019 yılında Diyarbakır HDP İl Binası önünde başlayan mağdur ailelerin evlat nöbeti, 955'inci gününde de sürdü.

282 ailenin 955 gündür sürdürdüğü eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu.

Evladını çok özlediğini söyledi

Diyarbakır'da 2015'te terör örgütü PKK tarafından kandırılarak kaçırılan kızı Aysun için HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren Aydan Arslan, evladını çok özlediğini söyledi.

"Benim kızımı benden almış, dağa götürmüşler"

DHA'ya konuşan Arslan, "Yaklaşık 3 yıldır eylemimi sürdürüyorum. Aysun’um gelmeden ben buradan kalkmayacağım. Benim kızımın suçu ve günahı neydi? Benim suçum günahım ne? Benim kızımı benden almış, dağa götürmüşler. Yazık günah değil mi bu annelere ve babalara? Artık evlatlarımızı versinler, biz evlatlarımız için buradayız. Evlatlarımızı almadan da buradan kalkmayacağız. Aysun eğer beni görüyorsan yavrum, yeter artık geri dön. Senin dönmeni istiyoruz." ifadelerini kullandı.













