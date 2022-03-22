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- Diyarbakır’da, öğretmen ile velinin kavgası kamerada
Diyarbakır’da, öğretmen ile velinin kavgası kamerada
A.K. isimli bir veli, çocuğu ile geldiği okulda öğretmen H.Ş.’yi koridorda yumrukladı. H.Ş.’nin de karşılık vermesiyle büyüyen kavga, kameralar tarafından görüntülendi.
- DHA
- 22.03.2022 - 11:52
- Güncelleme : 22.03.2022 - 13:48
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Nuriye Çelebi Eser İlkokulu'nda dün öğle saatlerinde, çocuğuna hakaret ettiği gerekçesiyle okula gelen veli A.K., öğretmen H.Ş. ile konuştu.
İkili arasında çıkan tartışmada A.K., çocuğunun gözü önünde öğretmen H.Ş.'ye yumruk attı.
DİĞER ÖĞRETMENLER ARAYA GİRDİ
H.Ş. de A.K.'ye karşılık verince ortalık bir anda karıştı. Koridorda devam eden yumruklu tekmeli kavga, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle sona erdi.
ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
İhbarla adrese gelen polis ekipleri, A.K. ile H.Ş.'yi emniyete götürdü.
İfadeleri alınan taraflar, birbirinden şikayetçi olmadı.
Diyarbakır’da, öğretmen ile velinin kavgası kamerada VİDEO