Haberler

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır’da, öğretmen ile velinin kavgası kamerada

Diyarbakır’da, öğretmen ile velinin kavgası kamerada

A.K. isimli bir veli, çocuğu ile geldiği okulda öğretmen H.Ş.’yi koridorda yumrukladı. H.Ş.’nin de karşılık vermesiyle büyüyen kavga, kameralar tarafından görüntülendi.