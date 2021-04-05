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    Diyarbakır'da öğretmenden müdüre makaslı tehdit

    Başka bir okulda görevli S.A.'nın, oğlu için yaptığı sınıf değiştirme talebini kabul etmeyen kadın okul müdürünü makasla tehdit edip, hakarette bulunduğu öne sürüldü.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 17:11
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 17:23
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    Diyarbakır'da öğretmenden müdüre makaslı tehdit

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Mesut Yılmaz İlkokulu'na gelen ve başka bir okulda öğretmen olduğu öğrenilen veli S.A., 1'inci sınıfta eğitim gören oğlunun sınıfının değiştirilmesi için müdür F.Y. ile görüştü.

    S.A.'nın bu talebi ise kabul edilmedi.

    MÜDÜRE MAKASLI TEHDİT

    Bu duruma sinirlenen S.A., iddiaya göre F.Y.'yi masadan aldığı makasla tehdit edip, hakaretlerde bulunduktan sonra okuldan ayrıldı. F.Y., olayın ardından polis merkezine giderek S.A. hakkında şikayetçi oldu.

    GÖZALTINA ALINDI

    F.Y.'nin şikayeti üzerine S.A.'nın ifadesine başvuran Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

    Diyarbakır da öğretmenden müdüre makaslı tehdit #1

    Diyarbakır da öğretmenden müdüre makaslı tehdit #2

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