Diyarbakır'da öğretmenin yol kenarında cansız bedeni bulundu Çermik ilçesinde 44 yaşındaki öğretmen Özgür Ekinci’nin, yol kenarında tabancayla başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.

DHA

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Ağaçhan Mahallesi'nde Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci, mahalleye yakın bölgede, yol kenarında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrolde, Ekinci’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekinci’nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)