DHA
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi önündeki otobüs durağı yakınında husumetli olan Mehmet İhsan Şahin ile Mehmet Faruk Turan arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.
Mehmet İhsan Şahin, üzerindeki tabancayı çekerek Turan’a ateş etti.
Turan, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi.
Cesedin başında polisi bekledi
Mehmet Faruk Turan’ın cesedinin başında bekleyen Şahin, ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından suç aleti silahla gözaltına alındı.
Tutuklandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet İhsan Şahin, çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten öldürmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.