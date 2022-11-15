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    Diyarbakır'da öldürülen Meryem'in katili aranıyor

    Diyarbakır'da eski erkek arkadaşı tarafından 9 kurşunla vurularak öldürülen Meryem Sevim’in cenazesi toprağa verildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 13:28
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    Diyarbakır'da öldürülen Meryem'in katili aranıyor

    Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki M.S., eski kız arkadaşı 21 yaşındaki Meryem Sevim’in kafede olduğunu öğrenip, adrese gitti.

    Burada, yanında taşıdığı tabancayı çıkaran M.S., Sevim’e peş peşe ateş etti. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Meryem Sevim kanlar içinde yere yığılırken, M.S. ise kaçtı.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Sevim, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Meryem Sevim’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından Sevim’in cenazesi, yakınları tarafından alınarak gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

    Her yerde aranıyor

    DHA'nın haberine göre; olay sonrası kaçan M.S.’nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sürüyor.

    Meryem Sevim

    Meryem Sevim



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