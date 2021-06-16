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    Diyarbakır'da ölü bulunan kadının oğlu aranıyor

    Evde sırtından vurulmuş cansız bedeni bulunan 4 çocuk annesinin sırtında 2, karnında 1 mermi girişi olduğu ortaya çıktı. Kadının, ortadan kaybolan oğlunun, evden çıkan son kişi olduğu belirlendi.
    • DHA
    • 16.06.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 11:03
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    Diyarbakır'da ölü bulunan kadının oğlu aranıyor

    Önceki gün öğle saatlerinde, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki apartman dairesinde yaşayan 4 çocuk annesi Esma Yücel'den (35) haber alamayan yakınları, evine gidip, zili çaldı.

    Kapıyı açan olmayınca Yücel'in yakınları, durumu polise bildirdi.

    İhbar üzerine adrese gelen polis, çilingir ile eve girdi. Esma Yücel'in, içeride, sırtından vurulmuş cansız bedeni bulundu.

    POLİS, EVİ VE ÇEVRESİNİ İNCELEDİ

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yücel'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Polis, olay yeri incelemesinin ardından cinayet ile ilgili soruşturma başlattı.

    Yücel'in evi ve çevresinde detaylı inceleme yapıldı. Yücel'in acı haberini alan yakınları ise bina önüne geldi.

    Diyarbakır da ölü bulunan kadının oğlu aranıyor #1

    EVDEN EN SON OĞLU ÇIKTI

    Esma Yücel'in ölümü ile ilgili soruşturmada polis, büyük oğlu Süleyman Yücel'in olay sonrası ortadan kaybolduğunu belirledi.

    Süleyman Yücel'in, evden çıkan son kişi olduğunun öne sürülmesi üzerine polis, cinayet şüphelisi olarak yakalanmasına yönelik araştırma başlattı.

    Ekipler, mahalle ve caddedeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.

    Diyarbakır da ölü bulunan kadının oğlu aranıyor #2

    OTOPSİ RAPORUNDA 3 MERMİ

    Öte yandan Esma Yücel'in, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı.

    Yücel'in sırtında 2, karnında 1 mermi girişi olduğu ortaya çıktı.

    Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Esma Yücel'in cenazesi, Dicle ilçesindeki mezarlığa götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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