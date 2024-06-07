Diyarbakır'da ölümlü seçim kavgasının zanlısı, yangın merdiveninde yakalandı Yerel seçimlerde oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada öldürülen Emin Çelik cinayetiyle ile ilgili aranan şüphelilerden N.B., kaçmaya çalışırken yangın merdiveninde yakalandı.

DHA

31 Mart’ta sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde oy verme işlemi sırasında çıkan tartışma büyüyerek, silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Emin Çelik (44), vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi de yaralandı. Kavga nedeniyle sağlık ekipleri olay yerine giremezken, bölgeye takviye jandarma ekipleri sevk edildi. Takviye ekiplerin gelmesi ile olay yerine gitmeye çalışan sağlık ekipleri ve gazeteciler, tarafların taşlı ve silahlı saldırısına uğradı. Bu sırada DHA muhabirleri Burak Emek ve Gıyasettin Tetik, ambulansa binerek korunmaya çalıştı.

Gazetecilerin bulunduğu otomobilin lastiğine mermi isabet ederken, 2 ambulansta hasar meydana geldi.

17 şüpheliden 5’i tutuklandı

Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 5’i tutuklandı. Diğerleri ise 3’ü adli kontrolle olmak üzere serbest bırakıldı.

Firari zanlı, yangın merdiveninden kaçarken yakalandı

Olayın ardından firari olarak aranan N.B.’nin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelinin saklandığı adresi tespit etti. JASAT, Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sur ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Jandarmayı gören ve kaçmaya çalışan N.B. yangın merdiveninde yakalandı. Savcılıktan alınan izinle yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, farklı ebatlarda 43 mermi ve 1 kılıf ele geçirildi. N.B.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)