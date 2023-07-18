Diyarbakır’da orman yangını! 18 saatin sonunda kontrol altına alındı Kentte dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını için ekipler büyük bir mücadele ortaya koydu. Yaklaşık 18 saat süren çalışmaların ardından alevler söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapılıyor.

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İHA

Bir orman yangını da Diyarbakır'da çıktı.

Lice ilçesinde otluk ve meşe ağaçlarının bulunduğu alanın birkaç noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir ve Lice Belediyesi'nden itfaiye, jandarma ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü'nden ve çevre illerden ekipler sevk edildi.

Alevler kontrol altında

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sarp arazide yol açıp ilerleyen ekipler, birkaç saat soğutma çalışmalarını sürdürecek.

Sabaha karşı etkisini artırdı

Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, dün çalışma sırasında yangının 3-4 saat sonra kontrol altına aldıklarını ancak rüzgarın etkisiyle tekrar başladığını belirtti.

Ayzit, sabaha doğru etkisi biraz daha artınca ekipleri artırmak zorunda kaldıklarını söyledi.

"20 hektarlık alanımız etkilenmiş durumda"

Orman Genel Müdürlüğü olarak komşu illerden de takviye aldıklarını aktaran Ayzit, şu ifadeleri kullandı: