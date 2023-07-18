Bir orman yangını da Diyarbakır'da çıktı.
Lice ilçesinde otluk ve meşe ağaçlarının bulunduğu alanın birkaç noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir ve Lice Belediyesi'nden itfaiye, jandarma ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü'nden ve çevre illerden ekipler sevk edildi.
Alevler kontrol altında
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Sarp arazide yol açıp ilerleyen ekipler, birkaç saat soğutma çalışmalarını sürdürecek.
Sabaha karşı etkisini artırdı
Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, dün çalışma sırasında yangının 3-4 saat sonra kontrol altına aldıklarını ancak rüzgarın etkisiyle tekrar başladığını belirtti.
Ayzit, sabaha doğru etkisi biraz daha artınca ekipleri artırmak zorunda kaldıklarını söyledi.
"20 hektarlık alanımız etkilenmiş durumda"
Orman Genel Müdürlüğü olarak komşu illerden de takviye aldıklarını aktaran Ayzit, şu ifadeleri kullandı:
Bunun yanı sıra AFAD, gönüllüler, Dicle Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Lice Kaymakamlığı ve vatandaşlarımızın da desteğiyle yaklaşık 18 saat sonra yangını kontrol altına aldık. Yaklaşık 20 hektarlık alanımız etkilenmiş durumda. Tedbiren soğutma çalışmalarına devam edeceğiz. Herhangi bir risk görünmüyor. Can ve mal kaybımız yok. Herkese çok teşekkür ederim.