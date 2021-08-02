Sur ilçesinde devam eden arkeolojik kazılarda, Osmanlı döneminden kalma el bombaları bulundu. Bulunan el bombalarının sayısı 750 olarak açıklandı.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi İçkale mevkisinde bulunan Amida Höyük'te yapılan arkeolojik kazılarda, Osmanlı döneminden kalma çok sayıda el bombası bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında sürdürülen çalışmalarda bulunan el bombalarının sayısının şimdilik 750 olduğu açıklandı.

Net sayının ise bölgede devam eden kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından açıklanacağı bildirildi.

Artuklu Sarayı'nı ve bölgede var olmuş medeniyetlerin kalıntılarını ortaya çıkarmak için süren çalışmalarda, arkeologlar tarafından parça şeklinde bulgular tespit edildi.

BOMBA İMHA UZMANLARI SEVK EDİLDİ

Çalışmaların devam ettiği alana ihbar üzerine Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bomba imha uzmanları sevk edildi.

TARİHİ ESERLER KRİMİNAL ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜ

Titizlikle çıkarılan tarihi eserler incelenmek üzere kriminal şubeye götürüldü.

Başkan Prof. Dr. İrfan Yıldız, çalışmaların devam ettiğini ve bulguların inceleneceğini belirterek çalışmaların tamamlanmasının ardından bilgilerin kamuoyuna aktarılacağını söyledi.

Diyarbakır’da Osmanlı döneminden kalma el bombaları bulundu VİDEO

