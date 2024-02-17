Haberler



3. Sayfa



Diyarbakır'da otobüs şoförü, bebek arabalı yolcuyu otobüse almadı

Diyarbakır'da otobüs şoförü, bebek arabalı yolcuyu otobüse almadı Diyarbakır'da bir ailenin engelli çocuğunun bebek arabasıyla halk otobüsüne alınmadığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Belediye ekiplerinin tespit ettiği sürücüye 2 bin 52 TL ceza kesildi.