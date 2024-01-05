İHA
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerinde silahla ateş açtı.
Bu esnada yoldan geçen Aydın T. ile seyir halindeki özel halk otobüsü şoförü Serkan A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Durumları ağır
Başından yaralanan otobüs şoförü Serkan A. ve Aydın T.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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