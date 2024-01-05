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Diyarbakır’da otobüs şoförü ve yaya kurşunların hedefi oldu

Diyarbakır’da otobüs şoförü ve yaya kurşunların hedefi oldu Diyarbakır'da iki kişinin sıktığı kurşunların hedefi olan yaya ve özel halk otobüsü şoförü yaralandı. Şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.