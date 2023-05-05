Diyarbakır'da otomobil almak isterken gasbedildi Van’ın Erciş ilçesinden Diyarbakır’a gelerek, satın almak istediği otomobil için anlaştığı 1 milyon 150 bin TL’yi satıcının isteği üzerine ilanda adı geçen kişinin banka hesabına gönderen sürücü, parasından oldu, dayak yedi. Şikayetçi olan sürücünün kaşına 7 dikiş atılırken, yakalanan şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldı.

DHA

Otomobil almak için şehir değiştiren 45 yaşındaki adamın başına gelmeyen kalmadı…

45 yaşındaki Müslim Çalış, 2 Mayıs’ta satışa konulan otomobili almaya Van’ın Erciş ilçesinden Diyarbakır’ın Ergani ilçesine gitti.

Burada C.Y. ile görüşen Çalış, aracı almaya karar verdi.

1 milyon 150 bin TL’ye anlaştı

Taraflar, 1 milyon 150 bin TL’ye anlaştı.

Otomobil, ekspertize götürüldükten sonra noterde ruhsatı C.Y.’nin akrabası Ş.Y. adına olan aracın satış işlemi tamamlandı.

Çalış, noterde C.Y.’nin verdiği ve otomobilin ilanını veren H.A. adına kayıtlı olan IBAN numarasına 1 milyon 145 bin TL gönderip, 5 bin TL’yi de nakit olarak verdi.

'Para gelmedi' yalanı

Birlikte otomobile binen taraflardan C.Y., bir süre sonra paranın hesaba geçmediğini iddia ederek, bir kez daha ücreti istedi.

Çalış, banka hesabını göstererek, verilen hesap numarasına paranın gittiğini anlatmaya çalıştı.

Buna rağmen C.Y., para istemeye devam etti.

Başka araç geldi

Dolandırılacağını anlayan Çalış, polis merkezine gitmek için C.Y. otomobilin içindeyken, Diyarbakır kent merkezine doğru yola çıktı.

Müslim Çalış, Diyarbakır’ın girişinde C.Y. ile yaşadığı tartışmanın ardından otomobili durdurdu.

O sırada bir başka araç otomobilin yanında durdu.

3 kişi, sürücüyü dövdü

Araçtan inen 2 kişi ile birlikte C.Y., Çalış’ı darbetti.

3 şüpheli ardından da Çalış’ın bir miktar parasını, cüzdanını ve satın aldığı otomobili de alarak kaçtı.

Duruma şahitlik edenlerin ihbarına üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 dikiş atıldı

Darp raporu alarak şikayetçi olan Çalış’ın kaşına 7 dikiş atılırken, polis şüphelileri ve otomobilleri kısa sürede buldu.

C.Y. ve diğer şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Otomobil de yediemine bırakıldı.

"Evime dönmek istedim, konuştuğum kişi ‘gidemezsin’ dedi"

Mağdur edildiğini söyleyen Müslim Çalış, satın aldığı otomobille beraber parasının da gittiğini belirterek, şöyle konuştu:

Fiyatı konuştuk, otomobilde sıkıntı olmadığını söyledi. Van’dan çıkıp Diyarbakır’a geldim. Bana Ergani ilçesine gelmemi söylediler, oraya gittim. Beni karşıladılar, otomobili alıp ekspertize götürdük. Herhangi bir sorun çıkmadı. Notere geçtik ve orada fiyatta anlaştık. Bana bir banka hesap numarası verdiler. Ben de parayı hesaplarına yatırdım. Noter huzurunda satışını yaptık, bize sordular, ‘Alacak verecek var mı?’ diye, her iki tarafta ‘Sorunumuz yoktur’ diye imzaladık. Plakalarımı değiştirdim. Beraber yaptık. Evime dönmek istedim, konuştuğum kişi ‘Gidemezsin’ dedi.

"Aileme haber verecektim o sırada bir araç yanaştı"

Paranın hesabına geçmediğini söyledi. Ona ‘Ben senin attığın hesaba attım’ dedim. Niyetinin kötü olduğunu anladım. Oradan bir polis noktasına gitmek istedim. Ergani’yi bilmediğim için Diyarbakır’ın girişine geldim. O da arabada oturdu inmedi. O sırada başkalarıyla konuşuyor ve mesajlaşıyordu. Kent merkezine yaklaştığımızda arabayı Ergani’ye sürmemi istedi. Ben gitmedim, direksiyonu çevirdi. Sağa çekip durdum, aşağıya indim. Aileme haber verecektim o sırada bir araç yanaştı.

"Beni şehrin merkezinde gasbettiler"