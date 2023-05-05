Diyarbakır'da otomobil almak isterken gasbedildi

Otomobil almak için şehir değiştiren 45 yaşındaki adamın başına gelmeyen kalmadı…
45 yaşındaki Müslim Çalış, 2 Mayıs’ta satışa konulan otomobili almaya Van’ın Erciş ilçesinden Diyarbakır’ın Ergani ilçesine gitti.
Burada C.Y. ile görüşen Çalış, aracı almaya karar verdi.
1 milyon 150 bin TL’ye anlaştı
Taraflar, 1 milyon 150 bin TL’ye anlaştı.
Otomobil, ekspertize götürüldükten sonra noterde ruhsatı C.Y.’nin akrabası Ş.Y. adına olan aracın satış işlemi tamamlandı.
Çalış, noterde C.Y.’nin verdiği ve otomobilin ilanını veren H.A. adına kayıtlı olan IBAN numarasına 1 milyon 145 bin TL gönderip, 5 bin TL’yi de nakit olarak verdi.
'Para gelmedi' yalanı
Birlikte otomobile binen taraflardan C.Y., bir süre sonra paranın hesaba geçmediğini iddia ederek, bir kez daha ücreti istedi.
Çalış, banka hesabını göstererek, verilen hesap numarasına paranın gittiğini anlatmaya çalıştı.
Buna rağmen C.Y., para istemeye devam etti.
Başka araç geldi
Dolandırılacağını anlayan Çalış, polis merkezine gitmek için C.Y. otomobilin içindeyken, Diyarbakır kent merkezine doğru yola çıktı.
Müslim Çalış, Diyarbakır’ın girişinde C.Y. ile yaşadığı tartışmanın ardından otomobili durdurdu.
O sırada bir başka araç otomobilin yanında durdu.
3 kişi, sürücüyü dövdü
Araçtan inen 2 kişi ile birlikte C.Y., Çalış’ı darbetti.
3 şüpheli ardından da Çalış’ın bir miktar parasını, cüzdanını ve satın aldığı otomobili de alarak kaçtı.
Duruma şahitlik edenlerin ihbarına üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
7 dikiş atıldı
Darp raporu alarak şikayetçi olan Çalış’ın kaşına 7 dikiş atılırken, polis şüphelileri ve otomobilleri kısa sürede buldu.
C.Y. ve diğer şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Otomobil de yediemine bırakıldı.
"Evime dönmek istedim, konuştuğum kişi ‘gidemezsin’ dedi"
Mağdur edildiğini söyleyen Müslim Çalış, satın aldığı otomobille beraber parasının da gittiğini belirterek, şöyle konuştu:
Fiyatı konuştuk, otomobilde sıkıntı olmadığını söyledi. Van’dan çıkıp Diyarbakır’a geldim. Bana Ergani ilçesine gelmemi söylediler, oraya gittim. Beni karşıladılar, otomobili alıp ekspertize götürdük. Herhangi bir sorun çıkmadı. Notere geçtik ve orada fiyatta anlaştık. Bana bir banka hesap numarası verdiler. Ben de parayı hesaplarına yatırdım. Noter huzurunda satışını yaptık, bize sordular, ‘Alacak verecek var mı?’ diye, her iki tarafta ‘Sorunumuz yoktur’ diye imzaladık. Plakalarımı değiştirdim. Beraber yaptık. Evime dönmek istedim, konuştuğum kişi ‘Gidemezsin’ dedi.
"Aileme haber verecektim o sırada bir araç yanaştı"
Paranın hesabına geçmediğini söyledi. Ona ‘Ben senin attığın hesaba attım’ dedim. Niyetinin kötü olduğunu anladım. Oradan bir polis noktasına gitmek istedim. Ergani’yi bilmediğim için Diyarbakır’ın girişine geldim. O da arabada oturdu inmedi. O sırada başkalarıyla konuşuyor ve mesajlaşıyordu. Kent merkezine yaklaştığımızda arabayı Ergani’ye sürmemi istedi. Ben gitmedim, direksiyonu çevirdi. Sağa çekip durdum, aşağıya indim. Aileme haber verecektim o sırada bir araç yanaştı.
"Beni şehrin merkezinde gasbettiler"
O arabadan 2 kişi daha indi. Otomobildeki kişiyle beraber 3 kişi beni gasbetti. Halim bu şekilde artık kime güveneceğim? Noterden satışımı almışım, paramı ödemişim. Benim şu girdiğim hale bakın… Beni şehrin merkezinde bu şekilde gasbettiler. Cüzdanım, anahtarım, bir miktar param ve arabamı alıp gittiler. Esnaf, polise haber verdi. Hastaneye götürdüler sonra ifade verdim. Ne yazık ki bunu yapan kişilerin ifadeleri alındı ve serbest bırakıldı. Şu an dolaşıyorlar.