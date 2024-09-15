Diyarbakır’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 5 yaralı
İHA

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Yenihal Köprülü Kavşağı'nda motosiklet ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editör