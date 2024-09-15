Diyarbakır’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 5 yaralı

İHA
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Yenihal Köprülü Kavşağı'nda motosiklet ile otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
İLGİLİ HABER Manisa'da altın dolu çantayı çalan muavin tutuklandı
İNCELEME BAŞLATILDI
Yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış