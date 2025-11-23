Diyarbakır’da otomobil şarampole yuvarlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Kırklar Dağı mevkiinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ZORLU ARAZİDE ZAMANLA YARIŞ

Sarp ve riskli bölgede çalışma yapan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıyı kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Ekipler, özel kurtarma ekipmanlarıyla aracı güvence altına aldıktan sonra dikkatli bir şekilde yaralıya ulaştı.

KURTARMA ANI KASK KAMERASINDA

Kurtarma anları, olay yerinde görevli bir itfaiye erinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde itfaiyecilerin koordineli çalışması, sedyenin hazırlanması ve yaralıya yapılan ilk müdahale öne çıktı.

Araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Yaralının durumuna ilişkin incelemenin sürdüğü bildirildi.