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- Diyarbakır’da, otomobilin camını kırıp elektronik eşyaları çaldılar
Diyarbakır’da, otomobilin camını kırıp elektronik eşyaları çaldılar
- 01.01.2023 - 15:41
- Güncelleme : 01.01.2023 - 16:11
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Medya Mahallesi’nde, 2 gün önce akşam saatlerinde bir kamu kurumunda çalışan Ö.T., iş çıkışı içinde çok sayıda elektronik eşya, tablet, evrak ve çantaların olduğu otomobilini evinin önüne park etti.
Ö.T., sabah işe gitmek üzere evden çıktığında ise otomobilinin arka camının kırık olduğunu gördü.
Otomobilindeki eşyaların çalındığını fark eden Ö.T., durumu polis ekiplerine haber verdi.
Hırsızlık anları kamerada
DHA’nın haberine göre; olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilde parmak izi çalışması yaparak güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Görüntülerde 2 şüphelinin bir süre otomobilin çevresinde gezindiği, birinin otomobilin camını kırarak içindeki tablet, elektronik eşya, evrak ve çantalarını alarak uzaklaştığı görüldü.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Diyarbakır’da, otomobilin camını kırıp elektronik eşyaları çaldılar ViDEO