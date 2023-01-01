Camını kırdıkları otomobilden tablet, elektronik eşya, evrak ve çantaları çalan 2 şüpheli, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Medya Mahallesi’nde, 2 gün önce akşam saatlerinde bir kamu kurumunda çalışan Ö.T., iş çıkışı içinde çok sayıda elektronik eşya, tablet, evrak ve çantaların olduğu otomobilini evinin önüne park etti.

Ö.T., sabah işe gitmek üzere evden çıktığında ise otomobilinin arka camının kırık olduğunu gördü.

Otomobilindeki eşyaların çalındığını fark eden Ö.T., durumu polis ekiplerine haber verdi.

Hırsızlık anları kamerada

DHA’nın haberine göre; olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilde parmak izi çalışması yaparak güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerde 2 şüphelinin bir süre otomobilin çevresinde gezindiği, birinin otomobilin camını kırarak içindeki tablet, elektronik eşya, evrak ve çantalarını alarak uzaklaştığı görüldü.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır’da, otomobilin camını kırıp elektronik eşyaları çaldılar ViDEO