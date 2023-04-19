Diyarbakır’da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti Diyarbakır’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenen 33 yaşındaki Nihal Alçin, yaşama tutunamadı.

DHA

Diyarbakır'da yaşanılan kazada kan aktı..

Akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda M.Y. yönetimindeki 34 CPH 524 plakalı otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihal Alçin'e çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Alçin, metrelerce sürüklendi.

Talihsiz kadın hayatını kaybetti

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerinin yaptığı kontrolde Alçin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücü gözaltına alındı

Polis, caddeyi trafiğe kapatırken, sürücü M.Y.'yi gözaltına aldı. Genç kadının cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Soruşturma sürdürülüyor.