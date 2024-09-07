Diyarbakır'da otomobilin çarptığı Sultan, 24 gün süren yaşam savaşını kaybetti Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı Sultan Mizgin Kılınç (14), 24 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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DHA

14 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana gelen kazada, iddialara göre kaldırımdan aniden yola fırlayan Sultan Mizgin Kılınç, A.C.İ.'nin kullandığı plakası bilinmeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

24 GÜN SORA YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan Kılınç, çevredekilerin yardımıyla hemen Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle buradan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Sultan Mizgin Kılınç, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Cenazesi bu sabah Akpınar Mezarlığı'nda defnedildi. Yaşanan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)